Pas heropende schouwburgzaal opnieuw dicht door asbest

Charlotte Degezelle

15/10/16 - 18u43 Bron: eigen berichtgeving

Tielt Nog geen maand nadat CC Gildhof de deuren heropende na werkzaamheden om het gebouw asbestvrij te maken, gaat de schouwburgzaal in Tielt opnieuw dicht. De resultaten van luchtmetingen die afgelopen week werden uitgevoerd, overschrijden de normen.

Zeven maanden lang werd er in het CC Gildhof gewerkt om het statige gebouw langs de Sint-Michielsstraat asbestvrij te krijgen. Op 18 september startte het nieuwe seizoen er in wat men dacht een asbestvrij gebouw. Maar nog geen maand na datum moet de schouwburg opnieuw dicht. "Op basis van een viertal verschillende, gunstige metingen en positieve rapporten van de externe preventiedienst Mensura en Vinçotte werd het Cultuurcentrum Gildhof na de dakwerken en de daarmee gepaard gaande asbestverwijdering midden september opnieuw in gebruik genomen.", duidt stadssecretaris Hendrik Vandenbruwane.