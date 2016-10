Menselijke resten gevonden in tuin in La Louvière

Door: redactie

15/10/16 - 18u34 Bron: Belga

© Photo News.

In een tuin in La Louvière zijn beenderen van een man aangetroffen. Dat heeft het parket van Bergen vandaag gemeld. Analyses moeten meer duidelijkheid geven over de identiteit van de man. De eerste resultaten van de autopsie worden ten vroegste maandag verwacht.