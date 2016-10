Twee lichamen in woning Assebroek blijkt een familiedrama

Door: redactie

15/10/16 - 17u44 Bron: Belga

In een huis in de Brugse deelgemeente Assebroek zijn gisteren de levenloze lichamen van een man en een vrouw aangetroffen. Alles wijst in de richting van een familiedrama, meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. De precieze omstandigheden blijven onduidelijk.