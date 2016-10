Opnieuw tienerboefjes ontsnapt uit instelling in Mol

Door: redactie

15/10/16 - 17u28 Bron: Belga

In Mol zijn opnieuw twee jongeren ontsnapt uit de gesloten afdeling van gemeenschapsinstelling De Hutten. Dat wordt bevestigd door het Agentschap Jongerenwelzijn. De jonge delinquenten, die in de instelling een traject op maat volgen met het oog op re-integratie in de maatschappij, klommen over een zes meter hoge afsluiting en verdwenen spoorloos. Drie weken geleden ontsnapten al eens drie jongeren uit dezelfde instelling.

In tegenstelling tot het vorige incident, waarbij de jongeren een opvoeder vastgrepen en zijn sleutels afnamen, kwam er gisteren geen geweld aan te pas. Over de mogelijke aanleiding voor de ontsnapping geeft Jongerenwelzijn geen commentaar, maar de organisatie verzekert dat er geen enkel verband is tussen beide incidenten en het louter gaat om een toevallige samenloop van omstandigheden. "Wel is het zo dat we uit elk voorval lessen trekken en er in de toekomst rekening mee zullen houden wat betreft het veiligheidsbeleid", zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van Jongerenwelzijn.



De politie hield nog een zoekactie in de buurt, maar de twee ontsnapten werden voorlopig niet gevonden. De drie die vorige keer de vlucht namen, zijn intussen gevat. Twee van hen zijn vervolgens voor de jeugdrechter verschenen, de derde is intussen meerderjarig geworden en is voor de onderzoeksrechter geleid.