Maandenlang teisterden 'dakwerkers' Halle, maar gisteren liepen ze tegen de lamp

15/10/16 - 18u08 Bron: Belga

Zennevalei Twee als dakwerkers vermomde criminelen werden gisteren aangehouden in Halle, nadat een potentieel slachtoffer de politie had verwittigd. Dat heeft het parket van Halle-Vilvoorde vandaag gemeld.

In de Zennevallei rond Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle waren er de voorbije maanden verschillende meldingen van oplichting en diefstal door zogenaamde dakwerkers. Onbekende mannen boden zich aan bij oudere mensen onder het voorwendsel dat er dringend werken aan hun dak moesten worden uitgevoerd. Ze vroegen daarvoor veel geld, dat cash betaald moest worden. De bejaarden stelden pas later vast dat de werken slecht uitgevoerd waren of dat de dakwerkers met het geld op zak vertrokken waren, zonder de klus af te maken. Soms bleken juwelen en geld uit de woningen verdwenen.



Twee mannen viseerden vrijdag een oudere dame in Halle. Zij rook onraad en verwittigde de politie. De agenten konden een 35-jarige en 36-jarige man uit Frankrijk inrekenen. Hun persoonsbeschrijving en bestelwagen vertoonden gelijkenissen met eerdere meldingen. Het parket Halle-Vilvoorde vorderde een onderzoeksrechter voor poging tot oplichting van kwetsbare personen. De onderzoeksrechter plaatste beiden onder aanhoudingsbevel. Verder onderzoek moet uitwijzen of zij ook voor een deel van de eerdere feiten in aanmerking komen.