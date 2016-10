Zoon rallypiloot is slachtoffer zware crash A12

Patrick Lefelon

15/10/16 - 17u10

video Eén van de dodelijke slachtoffers van de crash vannacht op de A12 in Boom is de 23-jarige zoon van zakenman Pascal Feryn. De familie Feryn heeft een bedrijf in garagepoorten in Kapelle-op-den-Bos. Pascal Feryn is daarnaast ook bekend als frequent deelnemer aan de Dakar Rally samen met BV-rijder Koen Wauters.

De 23-jarige Maxim Feryn zat samen met een vriend in een hybride sportwagen BMW i8. De verkeerspolitie zoekt uit wie er precies reed. Vermoedelijk zat de 24-jarige vriend T.T. uit Willebroek aan het stuur. Pascal Feryn met Koen Wauters in 2011. © belga.

De beide jongemannen zijn ervaren chauffeurs die weten hoe zij met zo'n krachtige wagen moeten omgaan. Maxim maakte al enkele keren deel uit van het team van zijn vader tijdens Dakar-rally's. De BMW i8 brak in drie stukken. © Marc De Roeck.

T.T. was zelf met zijn wagen BMW 1 Coupé maar had net voor het vertrek naar Antwerpen zijn sleutels afgegeven aan vrienden, zodat hij met de exclusieve BMW i8 kon (mee-)rijden. © Marc De Roeck.

De twee auto's zetten aan hoge snelheid koers richting Antwerpen. Bij het uitrijden van de Rupeltunnel op de A12 tikte de ene wagen de andere aan bij het inhalen. De BMW Coupé werd weggeslingerd tot tegen de zijmuur van de afrit naar Boom. De twee inzittenden, onder wie nog een lid van de familie Feryn, raakten lichtgewond. © Marc De Roeck.

De BMW i8 knalde op de middenberm tegen een verlichtingspaal en brak in drie stukken. De 23-jarige Maxim Feryn en de 24-jarige T.T. overleefden de crash niet. © Marc De Roeck.