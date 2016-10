Supermarkt overvallen in Wilrijk

Door: redactie

15/10/16 - 16u18 Bron: Belga

In het Antwerpse district Wilrijk is gisteravond een supermarkt overvallen in de Letterkundestraat. Dat meldt de Antwerpse lokale politie vandaag. Twee mannen kwamen om 17 uur - net voor sluitingstijd - de winkel binnen en eisten het geld van de kassa's.