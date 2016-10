Dode en zwaargewonde bij brand in Gents kraakpand

Door: Sarah Vandoorne

In een kraakpand in de Nieuwewandeling in Gent is afgelopen nacht omstreeks 3 uur een zware brand uitgebroken. Er viel minstens één dodelijk slachtoffer. Een andere persoon werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.