Overstekende voetganger (38) overleden op E17

15/10/16 - 11u43 Bron: Belga

De Pinte Een voetganger die afgelopen nacht de E17 wou oversteken in het Oost-Vlaamse De Pinte is aangereden en om het leven gekomen. Dat is vernomen van de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.