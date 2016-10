Wieleropa leidt dubbelleven als lid van internationale drugsbende

Door: redactie

15/10/16 - 10u31 Bron: Belga

© Thinkstock.

Heist-op-den-Berg Een gepassioneerde wielerfanaat: zo staat Victor "Fik" B. bekend in zijn omgeving in Heist-op-den-Berg. Maar nu blijkt dat de 77-jarige er een geheim leven op nahield als lid van een internationale drugsbende die tonnen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa smokkelde. Dat berichten de kranten van het Mediahuis vandaag.

Donderdag werd hij opgepakt bij een grootscheepse operatie van de Italiaanse Guarda di Finanza, een deel van de Italiaanse militaire politie dat zich onder meer toelegt op internationale drugshandel. Dertien mensen werden gearresteerd. B. ving jarenlang jonge buitenlandse wielrenners op die in België carrière wilden maken. Daarnaast "probeerde hij vanuit Peru en Colombia cocaïne in te voeren", klinkt het dus bij de Guarda di Finanza.



Victor B. zit momenteel in de cel in ons land.