Trein ontspoord na botsing met werfkraan

15/10/16 - 10u16 Bron: eigen berichtgeving

Melsele Bij werken aan de spoorlijn 59 tussen Gent en Antwerpen is vanochtend om 7.26 uur een werfkraan van Infrabel aangereden door een passagierstrein.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de spoorwegovergang in de Pauwstraat in Melsele. De trein die van Gent naar Antwerpen reed, passeerde traag langs de werken, maar raakte de arm van de kraan die over het spoor hing.



Ondanks de lage snelheid ontspoorde de voorste wagon van de trein. De twee wielen kwamen naast de sporen terecht maar op de trein vielen geen gewonden. Een arbeider van Infrabel raakte zwaargewond aan de ledematen omdat hij onder de werfkraan terechtkwam. Het treinverkeer op spoorlijn 59 zal wellicht nog de rest van de dag onderbroken zijn.