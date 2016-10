Vliegtuig koning Filip afgeleid door hevige wind

Door: Philippe Ghysens

15/10/16 - 09u40 Bron: Eigen berichtgeving

video Het vliegtuig waarmee koning Filip en koningin Mathilde na het staatsbezoek aan Japan terugvliegen naar België, is afgeleid naar Hohhot in China. Dit wegens hevige wind boven de luchthaven van de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar, waar de Airbus A321 normaal gezien een tussenlanding zou maken. De daling die al was ingezet, werd afgebroken. Het toestel heeft zestig mensen aan boord.

© PhG.

Het vliegtuig is geleased van de Portugese maatschappij Hi Fly en heeft een actieradius van 5.000 km. Om veiligheidsredenen mag de Airbus niet verder dan 3800 km vliegen. Daarom waren voor reis van en naar Japan twee tussenstops voorzien: Mongolië en Ekatarineburg in Rusland.



De Airbus tankt nu bij en zal heel waarschijnlijk vanuit China verdervliegen naar Ekatarineburg. De passagiers zijn overgebracht naar de vipruimte van de luchthaven en moeten daar nog minstens 2,5 uur wachten. De tweede crew met de piloot die deze piloot moet aflossen, blijft hierdoor wel in Ulaanbaatar achter en zal wellicht met een lijnvlucht terugkeren.



Omdat de huidige piloot hierdoor het maximaal toegelaten vlieguren overschrijdt, gaat Defensie een uitzondering op de regels aanvragen. De luchtcomponent leaset maar 1 Airbus meer.



Het staatsbezoek naar China vorig jaar werd uitgevoerd met een speciaal geleasede A330 met een actieradius van 10.000 km. Met zo'n toestel hadden we nu geen tussenstops moeten maken en zou de koning in minder dan 12 uur naar Japan zijn gevlogen.



Nu duurde de heenreis 17 uur en zal de terugreis dus nog langer duren. De voorziene aankomsttijd in Melsbroek was voorzien om 20.30 uur. Het koningspaar, staatssecretaris Pieter De Crem, academici, journalisten en bedrijfsleiders zouden nu zo'n 7 uur later terug op Belgische bodem zijn.