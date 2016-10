Moslim weigert vrouwelijke schepen hand te schudden tijdens huwelijk

SABINE VAN DAMME en BRECHT HERMAN

15/10/16 - 08u31

Gents schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld). © Jonas Lampens.

Gent De Gentse schepen Sofie Bracke stond gisteren perplex toen ze een huwelijk wilde inzegenen. De islamitische bruidegom weigerde haar de hand te schudden. "Want jij bent een vrouw", zei hij. Bracke haspelde de plechtigheid af en gaf de man nadien publiekelijk zijn vet.

Minstens 50 koppels passeren iedere week de revue in de trouwzaal van het Gentse stadhuis. Stelletjes van iedere leeftijd, pluimage of afkomst. "Het spreekt voor zich dat ik tegen al die mensen altijd heel vriendelijk ben, het is tenslotte hún dag", vertelt schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld). "Gisteren stond er een bruidegom - Belgische nationaliteit, een dikke zwarte baard, een lang kleed - met aan z'n zijde zijn toekomstige echtgenote, gesluierd. Zoals steeds begroet ik hen hartelijk als ik binnenkom. Maar de bruidegom weigert ostentatief mijn uitgestoken hand en mompelt: 'Ik mag u geen hand geven. Ik geef alleen mijn eigen vrouw een hand.' De bruid keek naar de grond en zweeg."



Bracke staat perplex. "Ik twijfel even, maar haspel dan maar snel het huwelijk af. Nadat ik de vrouw op het einde het trouwboekje gegeven heb, richt ik me tot haar man. 'Hier, in ons land, gaan we niet op die manier met elkaar om. Hier zijn man en vrouw gelijk.'" Terwijl de schepen boos wegbeent, krijgt de bruidegom nog een kwade preek van zijn vader, duidelijk niet opgezet met de situatie.



Lees meer in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.