Twee doden bij zwaar ongeval op A12 Boom

Patrick Lefelon/redactie

15/10/16 - 08u11 Bron: Eigen berichtgeving - Belga - VRT

video Bij een zwaar verkeersongeval op de A12 net voorbij de Rupeltunnel in Boom zijn afgelopen nacht twee mensen om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde rond twee uur vannacht in de richting van Antwerpen. Door het ongeval was de A12 tijdelijk in de beide richtingen versperd.

Twee wagens die elkaar achtervolgden in de richting van Antwerpen raakten elkaar bij het buitenkomen van de Rupeltunnel. Een wagen ging over de kop, waarbij twee lichtgewonden vielen. De andere wagen sloeg te pletter tegen een verlichtingspaal op de middenberm. De auto, een exclusieve BMW i8, brak in drie stukken. Eén man was op slag dood. De tweede inzittende werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij overleed.



"Het ongeval gebeurde rond 02.15 uur in de richting van Antwerpen, maar er liggen ook brokstukken op het andere rijvak, waardoor de A12 ter hoogte van de tunnel in beide richtingen versperd was", aldus Bruyninckx.



Het verkeer op de A12 moest de snelweg verlaten via afrit 8 Rupel-Kanaalzone, en kon via een omleiding tot oprit 8 Rupel-Kanaalzone de snelweg weer oprijden.