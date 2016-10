A12 in beide richtingen versperd na zwaar ongeval

Door: redactie

15/10/16 - 07u11 Bron: Belga

Archiefbeeld - ongeval in Rupeltunnel in juni van dit jaar © Tim Van der Zeypen .

De A12 ter hoogte van de Rupeltunnel is vanochtend in beide richtingen versperd door een ernstig ongeval. Dat meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Het Verkeerscentrum raadt het verkeer tussen Antwerpen en Brussel aan om om te rijden via de E19.

Twee wagens die elkaar achtervolgden in de richting van Antwerpen raakten elkaar bij het buitenkomen van de Rupeltunnel. Een wagen over de kop, en daarbij vielen twee lichtgewonden. De andere wagen sloeg te pletter tegen een verlichtingspaal op de middenberm. De auto, een exclusieve BMW i8, brak in drie stukken. Daarbij viel een dode. Een tweede inzittende raakte zwaargewond en verkeert in levensgevaar.



"Het ongeval gebeurde rond 02.15 uur in de richting van Antwerpen, maar er liggen ook brokstukken op het andere rijvak, waardoor de A12 ter hoogte van de tunnel in beide richtingen versperd is", aldus Bruyninckx. Omdat het om een ernstig ongeval gaat, kan de hinder nog geruime tijd duren.



Het verkeer op de A12 moet de snelweg verlaten via afrit 8 Rupel-Kanaalzone, en kan via een omleiding tot oprit 8 Rupel-Kanaalzone de snelweg weer oprijden. Het verkeer op lange afstand rijdt best via de E19.