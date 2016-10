Elk jaar 3.000 doden door ziekenhuisinfectie

Door: redactie

15/10/16 - 04u00 Bron: Het Laatste Nieuws

© thinkstock.

Elk jaar sterven naar schatting 3.000 Belgen aan een infectie die ze opgelopen hebben in het ziekenhuis. Dat zijn meer doden dan in het verkeer. En het aantal blijft jaar na jaar stijgen.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) heeft vastgesteld dat de ziekenhuizen in 2015 wel degelijk veel meer inspanningen hebben gedaan dan twee jaar eerder. Alleen brengt het niet veel zoden aan de dijk. Of toch niet genoeg.



In enkele jaren tijd zijn er wel vier keer minder infecties met MRSA, de meest voorkomende ziekenhuisbacterie. Dat is louter te danken aan een betere handhygiëne. Maar andere bacteriën, zoals clostridium difficile, multiresistente E.coli en enterokokken, rukken dan weer op.



Volgens dokter Boudewijn Catry van het WIV zou het aantal infecties en overlijdens kunnen dalen als er voorzichtiger wordt omgesprongen met antibiotica. Door fout en overmatig gebruik van antibiotica creëer je resistente bacteriën.



U leest er meer over op HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.