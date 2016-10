Door: redactie

14/10/16 - 22u32 Bron: vtmnieuws.be

Curtis is 12, woont in Londen en is 's werelds jongste eigenaar van een universitair diploma muziek. Hij leerde piano spelen toen hij 3,5 was en krijgt niet voor niets de bijnaam Mini-Mozart. Naast pianovirtuoos is Curtis ook een topschaatser, samen met zijn zus. Voor een ijspiste is de Little Big Shots-studio iets te klein, maar Curtis verbaast iedereen met een uiterst straffe pianosolo.