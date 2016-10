Door: redactie

14/10/16 - 22u31 Bron: vtmnieuws.be

video

Guillermo (13) uit Mexico houdt van dansen, zij het in zijn eigen stijl. Met zo'n 7 miljoen hits is hij een echt YouTube-fenomeen. Overal waar er muziek is, begint Guillermo te dansen. Na zijn gesprekje met Nathalie en Little Big Shots-tolk Christine (5) laat hij het feest losbarsten met zijn dansperformance.