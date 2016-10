Door: redactie

Het succes van de opleiding voeding en dieetkunde heeft vooral te maken met de enorme aandacht die er is voor gezond eten. Denken we maar aan de vele kookboeken en kookprogramma's. Aan de Hogeschool van Gent hebben ze dit jaar een recordaantal studenten die de richting volgen. En allemaal zijn ze ervan overtuigd dat ze een job zullen vinden in die sector.