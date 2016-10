Door: redactie

In de Brusselse gemeente Vorst hebben drie arbeiders feestjes gehouden op een gemeentelijk kerkhof. Dat is te zien op foto's die de Franstalige krant La Dernière Heure in handen kreeg. De gemeentewerkers zouden er regelmatig barbecues gehouden hebben en zouden zelfs ook met schedels gegooid hebben. De burgemeester bevestigt aan VTM NIEUWS dat er een onderzoek loopt.