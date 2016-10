Bonny pleit in nieuw boek voor kerkelijke erkenning holebiliefde

Door: redactie

De Antwerpse bisschop Johan Bonny, moraaltheoloog Roger Burggraeve en journaliste Ilse Van Halst hebben samen het boek 'Mag ik? Dank je. Sorry' uitgebracht. Daarin wordt onder meer een pleidooi gehouden voor de kerkelijke erkenning van de liefde tussen holebi's of gescheiden partners.

Vorig jaar liet paus Franciscus weten dat de Kerk meer rekening moet houden met de hedendaagse samenleving. Volgens auteur Van Halst wil de Kerk niet langer de ogen sluiten voor een veelheid aan leefvormen die net als het huwelijk duurzame liefde nastreven.



Bonny kwam eerder al in het nieuws voor zijn religieuze standpunten over holebirelaties. In zijn boek gaat hij daar verder op in. "Moeten we niet evolueren naar een diversiteit van rituelen waarin we de liefdesrelatie tussen homoseksuelen ook vanuit kerkelijk en gelovig perspectief kunnen erkennen?"



Communie

Ook de kwestie van de communie voor echtgescheidenen komt aan bod. "Ook wie gescheiden en hertrouwd is, heeft dat voedsel nodig om zijn levensweg als christen voort te zetten", klinkt het.



Protest

Tegen de uitgave komt al meteen protest van de ultrakatholieke groep Pro Familia, die zegt een klacht neer te leggen in Rome, omdat er "voor de Kerk onmogelijk te erkennen relaties" in voorkomen en omdat het "ronduit blasfemisch" is.