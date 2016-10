School zit al maanden zonder verwarming door papiermolen: "Deze situatie is onhoudbaar"

Door: redactie

14/10/16 - 17u51 Bron: vtmnieuws.be

© VTM Nieuws.

In de Vrije Basisschool Gravenbos in Gistel is de verwarming al sinds juli stuk. Door een fout in het dossier zijn er nog steeds geen herstellingen uitgevoerd. Kinderen moeten daardoor les volgen in ijskoude klaslokalen. Het is zelfs zo erg dat de directie de ouders vraagt om hun kinderen extra warm aan te kleden, meldt VTM Nieuws.

De school diende in juli een dossier in bij Agion (Agentschap voor de Infrastructuur voor Onderwijs) om de verwarming te repareren. "Het probleem was dat de raming op de offerte niet overeen kwam met de effectieve kosten, die veel hoger waren", vertelt directeur Peter Willems. Bijgevolg kon Agion de administratieve procedure pas later in gang zetten. "Het nieuwe dossier, met de correcte kosten, werd op 12 september ingediend. Wij hebben de procedure tot goedkeuring dus nu pas in gang gezet", deelt Peggy De Tollenaere, woordvoerder van Agion, mee.