Nederlanders zorgen voor zware Antwerpse avondspits

Door: redactie

14/10/16 - 17u38 Bron: Belga

In en rond Antwerpen is het vrijdag al de hele dag erg druk op de weg en ook de avondspits is opvallend zwaar. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum waren er nochtans nauwelijks ongevallen. In het noorden en centrum van Nederland begint vrijdagavond echter de herfstvakantie en heel wat noorderburen trekken blijkbaar meteen naar het buitenland.

#Antwerpen Door de vrijdagavonddrukte in de regio Antwerpen, kan je vanuit Gent naar Hasselt beter omrijden via Brussel. — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum)

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft het over een "typische Antwerpse avondspits op vrijdag", zij het met heel wat extra verkeer vanuit Nederland. "Vooral op de E19 is het al de hele dag erg druk en op de E313 hebben we de spitsstrook uitzonderlijk al om 11 uur opengesteld", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. "Rond Brussel is het veel rustiger, we raden het verkeer over langere afstand dat van het westen naar het oosten van het land moet dan ook aan om langs Brussel te rijden en Antwerpen te mijden."



Het is vrijdagavond aanschuiven over de hele lengte van de Antwerpse ring in beide richtingen. Op de E17 vanuit Gent moet je al rekening houden met vertragingen van voor Kruibeke.