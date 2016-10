MMB

14/10/16 - 16u50 Bron: eigen berichtgeving

Deze middag zijn de lichamen van een echtpaar gevonden in een woning langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek bij Brugge. Er is een gerechtelijk onderzoek gevorderd onder leiding van een onderzoeksrechter en er is een wetsdokter ter plaatse. Op vraag van de onderzoeksrechter zal er voorlopig geen verdere commentaar gegeven worden.