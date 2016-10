Snelwegparking Drongen blijft nog heel de maand dicht

Door: redactie

14/10/16 - 16u29 Bron: Belga

De inzet van een private bewakingsfirma op de vrachtwagenparkings langs de E40 in Jabbeke en Mannekensvere, om problemen veroorzaakt door mensensmokkelaars in te dijken, zorgt er niet voor dat de snelwegparking in Drongen vervroegd opengaat. De vrachtwagenparking in Drongen richting kust blijft dus voor de rest van de maand oktober gesloten, zegt de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a).