Bestuurder die jonge vrouw en baby doodreed had al een rijverbod

Door: redactie

14/10/16 - 15u52 Bron: Belga

De hulpdiensten bij het verhakkelde voertuig van de jonge moeder en haar kind. © Screenshot RTL.

henegouwen De autobestuurder die donderdag in het Henegouwse Solre-Saint-Géry (Beaumont) frontaal inreed op een vrachtwagen, was door een beslissing van de politierechtbank voor zes maanden zijn rijbewijs kwijt. Dat bevestigt het parket van Charleroi. Bij het ongeval kwamen een 19-jarige vrouw en haar baby van drie maanden om het leven.

De frontale aanrijding tussen een wagen en een vrachtwagen gebeurde donderdagmorgen op de N53 in Solre-Saint-Géry (Henegouwen). Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek voerde de autobestuurder een inhaalbeweging uit op het gedeelte waar de steenweg van twee naar één rijstrook overgaat. De bestuurder had waarschijnlijk onvoldoende tijd om te corrigeren en reed frontaal in op de aankomende vrachtwagen die in een veld belandde. De jonge passagierster van de auto en haar kind van drie maanden waren op slag dood. De bestuurder vecht in het ziekenhuis nog voor zijn leven.



Onvrijwillige doding

Opvallend: het rijbewijs van de man was sinds september voor zes maanden ingetrokken, aldus het parket van Charleroi dat de berichtgeving van 'l'Avenir' en 'La Dernière Heure' bevestigt. De uitspraak van de politierechtbank van Charleroi gebeurde bij verstek. Omdat er geen beroep werd aangetekend, werd de uitspraak defintief.



Vorige week werd de bestuurder nog achter het stuur van zijn wagen tegengehouden en gesommeerd de auto ter plaatse te laten. De man riskeert nieuwe vervolgingen voor de politierechtbank. Afhankelijk van het onderzoek, wordt hij mogelijk vervolgd wegens onvrijwillige dodingen.