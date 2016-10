Belg is meest regelmatige groente- en fruiteter in Europa

Door: redactie

Meer dan acht op de tien Belgen eten elke dag minstens één portie fruit of groenten. Daarmee zijn we de meest regelmatige groente- en fruiteters in de Europese Unie, zo blijkt vandaag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Meer dan een derde van de EU-bevolking (15 jaar en ouder) blijkt niet dagelijks fruit of groenten te eten. In Roemenië en Bulgarije is dat zelfs meer dan de helft. In België geeft slechts 16,1 procent aan niet elke dag aan minstens een portie fruit of groenten toe te komen.



De Britten blijken wel de grootste consumenten van groenten en fruit. Een op de drie van hen zegt elke dag minstens vijf porties te verorberen. In België is dat 12,7 procent. Het EU-gemiddelde bedraagt 14,1 procent.



De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan om elke dag minstens 400 gram fruit en groenten te consumeren. Daar zijn bijvoorbeeld aardappels niet bijgerekend.