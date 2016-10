Vakbonden kondigen staking in welzijnssector en betoging aan op 24 november

Door: redactie

14/10/16 - 14u55 Bron: Belga

Vakbondsacties De welzijnssector heeft een stakingsaanzegging ingediend voor 24 november. Dat heeft persagentschap Belga uit goede bron vernomen. Het nieuws wordt bevestigd door Mark Selleslach, nationaal secretaris voor de christelijke vakbond LBC-NVK non-profit en Jan Piet Bauwens, zijn tegenhanger bij de socialistische bediendebond BBTK. De vakbonden hekelen het "gebrek aan overleg" met de bevoegde ministers over een nieuw sociaal akkoord voor de sector.

'Voorlopig maken de ministers geen aanstalten om onderhandelingen op te starten' Mark Selleslach

"Het gaat om een algemene aanzegging, zowel federaal als op het niveau van de gemeenschappen en in vakbondsfront", verduidelijkt Jan Piet Bauwens van BBTK.



Concreet zou er op 24 november in alle sectoren van de non-profit (welzijn, zorg en cultuur) worden gestaakt en komt er ook een betoging in Brussel.



De vakbonden zijn niet te spreken over "het gebrek aan overleg" met de bevoegde ministers over de personeelsvoorwaarden en de werkdruk in de sector. Met een stakingsaanzegging willen ze de druk opvoeren.



"We willen onderhandelen over een nieuw sociaal akkoord, mét meerjarenperspectief, over zaken als werkdruk en personeelsbezetting. Het laatste akkoord is al enige tijd afgelopen, maar voorlopig maken de ministers geen aanstalten om onderhandelingen op te starten", zegt Selleslach.