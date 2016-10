56 procent te snel in Louizatunnel

Door: redactie

14/10/16 - 14u56

brussel De Brusselse lokale politie heeft woensdagavond een snelheidscontrole gehouden aan de uitgang van de Louizatunnel, in de richting van het Zuidstation. Van de 8.040 voertuigen die gecontroleerd werden, reed liefst 56 procent te snel.

De politie stelde in totaal 230 processen-verbaal op en trok tien rijbewijzen in. Eén voertuig werd zelfs geflitst aan 176 kilometer per uur waar maar 50 per uur is toegelaten. Een andere bestuurder werd betrapt omdat hij 94 kilometer per uur reed. Naast zich zat een tweejarig meisje dat zelfs geen veiligheidsgordel aan had.



Ook zes buitenlandse bestuurders reden te snel. Zij dienden onmiddellijk 1.150 euro aan boetes te betalen. Eén automobilist had ook te veel gedronken.