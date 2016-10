Magnette legt bom onder handelsverdrag CETA

Door: redactie

14/10/16 - 14u52 Bron: Belga

© photo news.

Handel Twee dagen na het parlement van de Franse Gemeenschap heeft ook het parlement van het Waalse Gewest een motie gestemd waarin ze de ondertekening van het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA verwerpen. Minister-president Paul Magnette (PS) geeft de federale regering dan ook geen toestemming. "Het is de hele filosofie van de handelsrelaties voor de komende twintig, dertig jaar die hier op het spel staat", lichtte de Waalse regeringsleider toe. Werkgevers- en ondernemersorganisaties reageren vol onbegrip.

De Europese ministers van Handel worden dinsdag in Luxemburg verwacht om Europees president Donald Tusk de toestemming te geven om het verdrag te ondertekenen op een Europees-Canadese top op 27 oktober. De Franstalige weigering om minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de nodige bevoegdheden te verlenen, brengen België dan ook in een heel lastig parket.



Tijdens het debat in Namen, dat vrijdagochtend ook door verscheidene buitenlandse journalisten werd gevolgd, verdedigde Magnette het Waalse veto tegen het vrijhandelsverdrag. De zeven jaar durende onderhandelingen daarover waren niet transparant en het resultaat biedt te weinig garanties voor het milieu en voor sociaaleconomische rechten, aldus de regeringsleider.

'Verschillende andere Europese landen hebben ook bedenkingen en zullen ons steunen' Paul Magnette "Het is de hele filosofie van de handelsrelaties voor de komende twintig, dertig jaar die hier op het spel staat in dit debat", zo verklaarde Magnette. "Neen zeggen tegen CETA creëert nieuwe machtsverhoudingen om meer respect voor sociale normen en milieunormen af te dwingen en om te verzekeren dat de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) gerespecteerd worden. Dat is de fundamentele inzet". Hij wees erop dat Wallonië al meer dan een jaar geleden zijn bezorgdheden op tafel had gelegd, maar dat die niet in rekening werden gebracht.



Magnette verzekerde niettemin dat hij het verdrag niet definitief wil verwerpen, maar de in allerijl toegevoegde interpretatieve verklaring biedt volgens hem "te weinig garanties en heeft niet dezelfde juridische waarde als het akkoord zelf". "Laat ons dit op tafel leggen en er opnieuw over discussiëren", stelde de socialist. "Verschillende andere Europese landen hebben ook bedenkingen en zullen ons steunen."

Rampzalig 'Indien we het vrijhandelsakkoord met Canada niet ondertekenen, met welk land dan wel?' Didier Reynders Na het betoog van de minister-president stemde het parlement opnieuw een motie tegen de overdracht van de bevoegdheid naar het federale niveau. Dat gebeurde door de leden van de PS-cdH-coalitie en door de oppositieleden van Ecolo en PTB. Enkel de liberale MR stemde tegen de motie. Fractieleider Pierre-Yves Jeholet laakte "het terugplooien op onszelf" en waarschuwde voor "een economisch en diplomatiek isolement".



Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) had de Waalse regeringspartijen gisteren nog opgeroepen om hun mening te herzien. "Indien we het vrijhandelsakkoord met Canada niet ondertekenen, met welk land dan wel?", stelde de buitenlandminister, die waarschuwde voor "het totale isolement van België in Europa". Het Franstalige verzet wekt ook de woede op van de Vlaamse regering, die eveneens gewonnen is voor het verdrag. Het Brusselse Gewest en de Duitse Gemeenschap hebben formeel nog geen standpunt ingenomen in het debat.



Onverantwoordelijk, onbegrijpelijk en rampzalig. Dat is de teneur in een gemeenschappelijk persbericht van een reeks werkgevers- en ondernemersorganisaties na de verklaring van Magnette.

"Een Belgische blokkering van de ondertekening van CETA op Europees niveau is rampzalig voor het internationale imago en de geloofwaardigheid van België ten aanzien van zijn Canadese, Europese en internationale partners", zo staat in het persbericht. "Daarbij komt nog dat de geloofwaardigheid van het Europese handelsbeleid een zware deuk zal krijgen, terwijl de EU tegelijkertijd onderhandelingen voert met andere internationale partners zoals de VS, Japan en China."