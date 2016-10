Door: redactie

14/10/16 - 13u51 Bron: vtmnieuws.be

video

"Het kan met dezelfde middelen als vandaag", zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters aan VTM NIEUWS. "De prijs wordt niet verhoogd, de kinderopvang kan even duur zijn. Alleen als zij zeggen, weet je wat, wij willen die werkzoekenden niet meer, wij willen ze niet helpen, we gaan daar arbeidscontracten zetten, dan is de keuze van de school. En dan maken zij het duurder, niet wij", klonk het scherp.