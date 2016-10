"Zuurgooier wilde de vrouw echt vermoorden"

Door: redactie

14/10/16

"De man is veroordeeld voor poging moord, daar staat een maximumstraf van twintig jaar op", vertelt VTM NIEUWS-journalist Katrien Saelens. "Die achttien jaar is dus echt wel veel." De rechter was ook heel erg duidelijk. "We tillen er heel zwaar aan de feiten, dat een vrouw zo gruwelijk is verminkt puur uit geldgewin", klonk het. Jelle F. perste Delhaize af door te dreigen met een zuuraanval. Hij is wel degelijk veroordeeld voor poging tot moord terwijl slechts poging tot doodslag werd geëist. "De rechter achtte het duidelijk dat de man zijn zaak heel goed had voorbereid en dat hij de vrouw ook echt wilde vermoorden", vertelt Saelens nog.