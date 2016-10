Twee procent meer studenten aan hogeschool, maar lerarenopleiding keldert

Door: redactie

14/10/16 - 13u41

De Vlaamse hogescholen tellen in het nieuwe academiejaar 122.623 studenten. Dat zijn er 2.477 of 2,06 procent meer dan het jaar voordien. Het gros volgt een professionele bacheloropleiding, zo meldt de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA). De lerarenopleiding daalt in populariteit.

De nieuwe studenten, de zogenaamde generatiestudenten, zijn met 29.305 of 1 procent meer. Hier vlakt de stijging wat af, zegt secretaris-generaal Eric Vermeylen van VLHORA.



De technologische en wetenschappelijke richtingen, kortweg STEM ('Science, Technology, Engineering, Mathematics'), zijn goed voor een kwart van alle studenten. Voorts kiest 81 procent van de studenten voor een opleiding voor een knelpuntberoep. Meer dan 95 procent van de afgestudeerde professionele bachelors vindt binnen het jaar werk.



Daling met 15 procent

De meeste studiegebieden konden de voorbije vijf jaar en ook dit academiejaar meer studenten aantrekken. De onderwijsrichtingen zijn de grote uitzondering, met een daling van zowat 5 procent dit jaar en -15 procent de voorbije vijf jaar.



En dan is er de financiering. Die stijgt in 2017 per voltijdse student naar 6.073,38 euro, maar de VLHORA vraagt 7.000 euro per student, de situatie zoals in 2009. "Kwaliteit heeft zijn prijs. De groei van het aantal studenten wordt niet gevolgd door een groei aan middelen", zei voorzitter Johan Veeckman. 7.000 euro per student is nodig om de kwaliteit en de begeleiding te garanderen, aldus de voorzitter. "Het water is wat gezakt, maar blijft wel aan de lippen staan."