Veertiger riskeert negen jaar cel voor verkrachting 12-jarig meisje

Door: redactie

14/10/16 - 12u31

Rumst De 49-jarige Nederlander die in 2014 een 12-jarig meisje uit Rumst meermaals verkracht had in een loods op de voormalige steenbakkerijsite 't Geleeg in Rumst, kent zijn straf. Matthieu S. riskeert negen jaar achter de tralies te verdwijnen. De man kwam trouwens eerder al met het gerecht in aanraking.