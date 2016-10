18 jaar cel voor zuurgooier

Door: Stéphanie Romans

14/10/16 - 12u18 Bron: Eigen berichtgeving - Belga

Slachtoffer Marina Tijssen staat de pers te woord na de uitspraak. Rechts: dader Jelle Frenken. © Baert.

De Nederlander (41) die een poetsvrouw van een Antwerps Delhaize-filiaal aanviel met zwavelzuur, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 18 jaar cel wegens poging moord.

Dader Jelle Frenken, enkele jaren geleden. © rv. Slachtoffer Marina Tijssen, op een eerdere zitting in augustus, is permanent blind aan haar linkeroog en is voor het leven getekend. © belga.

De 41-jarige Frenken overgoot op 20 februari 2015 poetsvrouw Marina Tijssen (53) met zwavelzuur, nadat hij maandenlang haar werkgever warenhuisketen Delhaize had afgeperst. Hij moet zijn slachtoffer ook een schadevergoeding van 497.751 euro betalen. Gezien zijn psychopathische persoonlijkheid blijft Frenken na zijn straf nog 10 jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank.



Tijssen werkte in het Delhaize-filiaal in de Museumstraat op het Antwerpse Zuid. Frenken was toen al maanden de winkelketen aan het afpersen door te dreigen met een zuuraanval. De plannen voor die afpersing begon hij maanden voordien te smeden, nadat hij zijn job was kwijtgeraakt en in geldnood kwam.



Frenken ging na de zuuraanval op de vlucht maar werd in de nacht van 5 op 6 maart 2015 door de Franse politie opgepakt bij een routine wegcontrole in de buurt van Parijs en vervolgens uitgeleverd aan België.



Volgens de rechtbank maakte Frenken zich schuldig aan afpersing, poging afpersing en moordpoging. Hij kon volgens de rechtbank immers geen andere bedoeling gehad hebben dan het slachtoffer te doden. "Dat blijkt uit de keuze voor een zeer gevaarlijk zuur en het feit dat hij een grote hoeveelheid op een vitaal deel van het slachtoffer goot, haar gelaat", klonk het in het vonnis. "De verdachte sprak het slachtoffer ook aan om er zeker van te zijn dat hij haar gelaat zou treffen."



Marina Tijssen is inmiddels al meer dan veertig keer geopereerd. Ze kreeg verschillende huidtransplantaties op de nek en rug. Artsen hebben enkele maanden geleden een nieuwe huidtransplantatie geprobeerd ervoor te zorgen dat de vrouw opnieuw haar oogleden kon sluiten. Ook lijdt ze soms immense pijnen.