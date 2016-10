Vijftiger gaat echtgenote en schoonzus te lijf met mes

Door: redactie

14/10/16 - 11u46 Bron: Belga

De feiten speelden zich af op 4 november in dit huis in Schulen (Herk-De-Stad). © Jimmy De Schrijver.

De 54-jarige Alain B. staat in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht voor een dubbele moordpoging op zijn echtgenote Juliana en zijn schoonzus Peggy K. in Schulen, bij Herk-De-Stad.

De openbare aanklager vorderde een celstraf van 4 jaar voor de man. De procureur verzette zich niet tegen een mogelijk uitstel met probatiemaatregelen, zoals een totaal contactverbod met zijn intussen ex-echtgenote.



Alain B. stak de twee vrouwen op 4 november 2014 neer in hun woning. Daarna vertrok de beklaagde. De politie wist hem te onderscheppen. Hij bekende de feiten meteen. Hij en zijn vrouw hadden een turbulent huwelijk, waarin 6 kleine kinderen opgroeiden en waarin ze mekaar voortdurend aantrokken en afstootten.



Juliana incasseerde zeven messteken. Haar zus Peggy kreeg twee messteken, maar haar toestand was kritiek. De zus verloor 2,5 liter bloed. Haar halsslagader werd geraakt. De twee zussen overleefden de aanslag.



Alain B. kon vrijdag aan de rechtbank geen zinnige verklaring geven voor zijn gedrag op de dag van de feiten. Hij vertelde dat hij enkel zijn gsm wilde terughalen, maar dat zijn vrouw vroeg om met hem te babbelen. In de keuken haalde hij uit de kast een slagersmes en gaf hij messteken aan de twee vrouwen. Zus Peggy was op dat ogenblik aan het telefoneren met een vriendin. Die hoorde wat er zich afspeelde en verwittigde de hulpdiensten.



Volgens het openbare ministerie gaat het om een dubbele moordpoging. De verdediging betwist de intentie tot doden en de voorbedachtheid.