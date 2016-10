Café weigert andersvalide: uitbater denkt dat hij drugs genomen heeft

Door: Fien Tondeleir

14/10/16 - 12u05 Bron: Krant van West-Vlaanderen

Langemark/ieper Hij zette zijn verhaal op Facebook omdat hij het niet kon geloven. Toen Bjorn Gryson (32) uit het West-Vlaamse Langemark afgelopen vrijdag nog een glas wilde drinken op café in Ieper werd hem de toegang ontzegd. "Ik kamp al mijn hele leven met een fysieke beperking, maar de uitbater dacht dat ik verdovende middelen had genomen."

Ik probeerde me er niet te veel van aan te trekken. Ik was gewoon trots dat ik het een hele avond zonder rolwagen had uitgehouden Bjorn

Bjorn is andersvalide: hij kan zich moeilijk verstaanbaar maken en stapt ook moeilijk. Geen mentale beperking, wil hij graag benadrukken. "Er is gewoon iets misgelopen bij mijn geboorte." Wanneer de jongeman uit Langemark lange afstanden moet afleggen, gebruikt hij zijn elektrische rolwagen. Die had hij vorige vrijdag echter niet mee toen hij 's avonds met nog enkele vrienden een glas wilde drinken in Ieper.



"We hadden een zeer gezellige avond in jeugdhuis De Flodder", vertelt Bjorn, die er deel uitmaakt van het bestuur en onder meer de affiches ontwerpt en de boekhouding doet. "We hadden nog zin in een pintje en dus trokken we omstreeks 1 uur 's nachts naar café De Vage Belofte in Ieper." Groot was Bjorns verbazing - en die van zijn vrienden - toen de uitbater hem vertelde dat hij niet binnen mocht. "Mij werd de toegang ontzegd, mijn vrienden mochten het café wel betreden."



Een zeer pijnlijke vergissing, want de uitbater van de zaak dacht dat Bjorn verdovende middelen genomen had. "Nochtans lieten mijn vrienden hem meermaals verstaan dat ik een beperking heb en daarom zo moeilijk spreek en stap. Tevergeefs. Ik probeerde me er niet te veel van aan te trekken, we trokken dan maar naar het aanpalende café. Ik was op het einde van de avond gewoon trots dat ik het zolang zonder rolwagen had uitgehouden."



Geen problemen

Bij café De Vage Belofte zitten ze erg verveeld met de situatie. "Ik kan moeilijk begrijpen hoe dit precies is kunnen gebeuren", zegt Christophe Dozie, eigenaar van het café. "Ik zou nooit iemand weigeren omdat die andersvalide is. Ik ken Bjorn trouwens goed - ik reed nog met hem rond -, en heb ook een medevennoot die blind is. Bovendien zet ik me in voor een organisatie die onderzoek doet naar spierziekten."



"De enige uitleg die ik zou kunnen bedenken: de persoon die Bjorn aan de ingang tegenhield, gaf hier vrijdagavond een feestje. Het was zijn laatste dag als uitbater van de zaak. Hij dacht echt dat er drugs in het spel was en reageerde nogal kortaf."



Meter bier cadeau

Intussen bood eigenaar Dozie al zijn excuses aan. Meer nog: hij heeft voor Bjorn zelfs een cadeautje in petto. "Wanneer hij de volgende keer komt, krijgt hij een meter bier cadeau." En daar kan de Langemarkenaar geen 'nee' op zeggen: "Christophe heeft het hart op de juiste plaats, maar dit was wel weer een voorbeeld van alle misverstanden waarmee ik al mijn hele leven lang geconfronteerd word."