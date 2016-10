Aantal vreemdelingen in gevangenis daalt

Door: redactie

14/10/16 - 10u59 Bron: Belga

Het aantal vreemdelingen in de gevangenis daalt met 1 procent per maand. Dat laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken weten.

In september werden 123 gedetineerden gerepatrieerd, goed voor in totaal 258 jaar gevangenisstraf, stelt Francken. Het ging onder meer om een moordenaar, drie verkrachters, zeven mensensmokkelaars en twee brandstichters.



Het aantal vreemdelingen in de gevangenis daalde van 5.304 in januari tot 4.823 in oktober. Het aantal illegale vreemdelingen in de gevangenis daalde nog sneller, van 3.270 in januari tot 2.917 in oktober.