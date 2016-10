Vals inbraakalarm in nieuwe Toque Tok van Roger Van Damme

PLA

Na de pleiade van Bekende Vlamingen die donderdagavond aanschoven in restaurant Toque Tok van chef-kok Roger Van Damme, was het vanmorgen de beurt aan de politie van zone Rupel. Rond 9 uur ging het inbraakalarm af in het nieuwe kiprestaurant in Schelle.



De zaakvoerder van het restaurant - Van Damme bedacht alleen maar het concept - had zich vergist bij het intoetsen van de code van het alarm en zo nodeloos de politie naar zijn zaak gelokt.