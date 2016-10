Wagen met Duitse vrouwen belandt tegen verlichtingspaal op E313

Jimmy De Schrijver

14/10/16 - 06u12 Bron: Het Laatste Nieuws

© De Schrijver.

Op de E313 ter hoogte van het tankstation in Tessenderlo is in de nacht van donderdag op vrijdag een bestelwagen achter op een personenwagen gebotst waarna de auto tegen een verlichtingspaal werd gekatapulteerd. Twee vrouwen uit Aken zaten gekneld in hun wagen. Een passagier raakte zwaargewond. Beide bestuurders liepen lichte verwondingen op. De bestuurder van de bestelwagen had niet gedronken.