Euromiljonair is straatveger: Gelukkig getrouwd, 4 jonge kindjes

AMAURY MICHAUX & BIEKE CORNILLIE

14/10/16 - 05u00

© Marc Baert.

Eén gespreksonderwerp is er nog, in de Avenue Chazal in Schaarbeek: hun multimiljonair. Een 45-plusser uit hun buurt won 168 miljoen euro met EuroMillions. Hij blijft anoniem, maar in het café op de hoek zeggen ze hem wél al te kennen. "Ja hoor! Een papa van vier kinderen, die werkt als straatveger."

"Een man van ongeveer 45 jaar, zegt u? Zou hij nog vrijgezel zijn?", giechelen enkele vrouwen bij broodjeszaak Au délice de Meline. Een paar huizen verderop drummen cameramannen en fotografen samen rond Serkan Mola, de man die vorige week het winnende formulier verkocht aan 'die 45-plusser'.



Woensdag bracht hij zijn lot binnen in Serkans krantenwinkel 'Librairie de l'Europe' in de Schaarbeekse Avenue Chazal. Het scherm van de Lottocomputer kleurde zwart, wat betekent dat hij meer dan 25.000 euro gewonnen had. Hoeveel precies? Daarvoor moest hij de Nationale Loterij bellen. Op hun kantoor kreeg hij pas gistermiddag te horen dat hij in één klap 168.085.323 euro rijker was.



"Ik speel al 10 jaar met EuroMillions, maar zo'n bedrag? Dat shockeert me", laat hij via de Nationale Loterij weten. "Ik kon het niet geloven. Ik wil m'n winst delen met mensen die het nodig hebben en zal dus een stuk aan een goed doel schenken."



Amper twee mensen weten écht wie de winnaar is: de vrouw van de Nationale Loterij die hem begeleidt en degene die de financiën regelt. Zelfs CEO Jannie Haek heeft geen idee. Officieel zijn enkel deze weetjes bekend over de kersverse multimiljonair: hij houdt van thrillers, is een voetballiefhebber, kijkt graag films met Robert de Niro en eet graag vis.



