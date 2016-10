Parkeren wordt makkie (voor wie veel geld heeft)

Door: redactie

Zoeken naar een parkeerplaats hoeft niet langer een lijdensweg te zijn. Dankzij een nieuwe app zoekt de gloednieuwe BMW 5 zelf naar de dichtstbijzijnde vrije plek, waarna de auto er zélf netjes in parkeert. "Alle andere merken zullen moeten volgen", zegt een auto-expert. "Al hangt aan al die opties een flink prijskaartje vast."

Ontspannen parkeren in smalle straten van een druk stadscentrum of in overvolle parkeergarages? Vergeet het. Maar daar heeft autoconstructeur BMW nu wat op gevonden. Met de smartphone-app ParkNow in de nieuwe BMW 5 - die in maart 2017 wordt voorgesteld - wordt parkeren een fluitje van een cent. "De app zoekt naar een parkeerplaats in de buurt van de bestemming", vertelt BMW-woordvoerder Christophe Weerts. ParkNow is een aanvulling op het eerder gelanceerde Park Assist. "Met sensoren worden mogelijke parkeerplaatsen gemeten, als je met minder dan 35 km per uur langs een rij geparkeerde wagens rijdt", vervolgt Weerts. "Als je de schakelaar ingedrukt houdt, zal de auto zich bovendien zelf parkeren. Hij kiest de versnelling, stuurt en geeft gas of remt."

Andere merken volgen

Het systeem werkt ook in - vaak krappe - ondergrondse parkeergarages. Je hoeft zelfs niet in de wagen te blijven zitten. "Je kan uitstappen, op het bakje duwen, en de wagen zal zelfstandig voorwaarts in de parkeerplaats rijden."



BMW is niet de enige die met allerlei technologische snufjes het parkeercomfort van de bestuurder wil vergemakkelijken. "Ook Mercedes heeft modellen met sensoren die de straatrand scannen naar vrije parkeerplaatsen", zegt autojournalist Joost Bolle. "Het concern werkt zelfs hard aan een systeem waarbij Mercedes-rijders in de nabije toekomst elkaar zullen helpen bij het zoeken naar een parkeerplek door info uit te wisselen. Zelfrijdende en zelfparkerende auto's zijn al lang geen toekomstmuziek meer. De constructeurs willen elkaar de loef afsteken met vooruitstrevende technologieën om de ongemakken van het rijden zoveel mogelijk te beperken. Voorlopig zijn het vooral de duurdere merken die daarop inzetten, maar ook de anderen zullen uiteindelijk moeten volgen."



Al hangt daar ook een flink prijskaartje aan vast, waarschuwt Bolle. "Zelfs bij de luxemerken gaat het om dure opties die bovenop de basisprijs komen. Voor de prijs van al die opties samen heb je al een kleine auto."



Maar ook voor de minder gefortuneerde automobilist is er goed parkeernieuws. Zo wil TomTom tegen het eind dit jaar de gebruikers via hun gps vertellen waar de kans op een vrije parkeerplaats het grootst is en hoe lang de gemiddelde zoektijd in een bepaald gebied duurt. Het systeem komt er eerst in 25 Europese steden, waaronder Brussel.