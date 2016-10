Hans De Booij maakt nummer over befaamde Antwerpse kroeg

Door: redactie

14/10/16 - 03u00 Bron: eigen berichtgeving

video De Nederlandse zanger en liedjesschrijver Hans De Booij heeft een meezinger geschreven over De Pelikaan, een van de bekendste bruine kroegen in Antwerpen. Hij nam gisteren met enkele muzikanten de videoclip voor het nummer op in het café aan de Melkmarkt.

De leden van wielerclub 'Wielervrienden de Pelikaan' speelden mee als figuranten. "Ik woon na een aantal omzwervingen in Portugal, Thailand en de rest van de wereld sinds twee jaar in Antwerpen", zegt de Booij, die met Annabel in 1983 een megahit scoorde in de Lage Landen. "Ik vind De Pelikaan een gezellige kroeg. Zeker als Yves achter de toog staat, want een goed café staat of valt toch een beetje met de cafébaas vind ik."



Cafébaas Yves Klinkhamers hoorde van een vaste klant van het bestaan van het nummer. "Hij had Hans het live horen zingen op de Gentse Feesten afgelopen zomer. Wat begon als een uit de hand gelopen grap, is nu heel serieus geworden met de opname van een echte videoclip in het café. Dat ook onze wielerclub mag meedoen, dat is natuurlijk 'de max'."



Hans De Booij wil in het voorjaar een nieuw album uitbrengen. "Liefde, hoop en ouderdom" gaat het heten en dit wordt daaruit de eerste single, een echt 'muzetje' met een heerlijke accordeon erin", zegt Hans. "Ik wil ook terug op de bühne, maar het is als 57-jarige Nederlandstalige artiest niet gemakkelijk om weer aan de bak te komen". De Pelikaan zal alvast ook als vinyl-singel uitgebracht worden, vergezeld van een usb-stick met daarop de videoclip. Die zal bij de betere platenboer én in de Pelikaan te koop zijn. (DILA)