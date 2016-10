Burgemeester over veelbesproken 'Pano'-reportage: "Tremelo is negatief afgeschilderd"

redactie

Paul Dams, de burgemeester van Tremelo, heeft in De Afspraak op Canvas gereageerd op de reportage van het Eén-programma 'Pano'. In die reportage reageerden de inwoners van Tremelo allerminst enthousiast over de komst van twee moslims naar hun gemeente. "Mijn gemeente is negatief afgeschilderd in de reportage", zei Dams. "Maar hiermee raak je de essentie niet", reageerde de Nederlandse auteur Mounir Samuel.

"Ik wil recht van antwoord", zei Dams in De Afspraak. "Veel goede dingen zijn niet in de reportage opgenomen. Want er is ook enthousiast gereageerd in de gemeente." Machteld Libert, die mee de reportage maakte, counterde die uitspraak: "We hebben ook veel slechte reacties niet aan de reportage toegevoegd."



Tremelo is een van de 'witte gemeentes' waar bijna geen allochtonen wonen. Amper 0,5 procent van de inwoners van Tremelo heeft een buitenlandse achtergrond. "En dat is de enige reden waarom we Tremelo uitgekozen hebben voor de reportage", aldus Libert. "En toevallig was er ook een pand te huur." Lees ook "Tremelo is afspiegeling van hoe 'witte gemeente' op allochtonen reageert"

