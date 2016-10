Jimmy De Schrijver

13/10/16 - 20u33 Bron: eigen berichtgeving

© Jimmy De Schrijver.

De Zelemstraat in Zelk bij Halen is momenteel in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Rond 19 uur gebeurde daar een dodelijk ongeval. Wat de omstandigheden van het ongeval waren of wie het slachtoffer is, is nog onduidelijk.