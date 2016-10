Japans Manneken Pis voor Mathilde

Door: redactie

Koningin Mathilde is vandaag tijdens het staatsbezoek aan Japan naar Nagoya gereisd, zo'n 350 kilometer van Tokyo. In Nagoya is er een wijk die verbroederd is met de Louizawijk in Brussel. Ze hebben er een winkelcentrum met typisch Belgische delicatessen, zoals chocolade van Wittamer. En er staat zelfs een beeld van Manneken Pis. Het staatsbezoek moet 150 jaar diplomatieke betrekkingen tussen België en Japan bekronen en tegelijkertijd de economische en academische banden tussen beide landen versterken.