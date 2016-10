Bouwgrond was nog nooit zo duur

Door: redactie

De gemiddelde prijs van een vierkante meter bouwgrond in Vlaanderen heeft de kaap van 250 euro overschreden. Nooit eerder was bouwgrond zo duur, zo blijkt uit cijfers van de notarissen. De gemiddelde prijs in het derde kwartaal voor een vierkante meter bouwgrond bedroeg 254 euro. Dat is een forse versnelling tegenover de vorige kwartalen. In het eerste kwartaal bedroeg de gemiddelde prijs 221 euro, in het tweede kwartaal 229 euro per vierkante meter. Het is meteen de hoogste prijs ooit, aldus Bart van Opstal, woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. In 2015 bedroeg de gemiddelde prijs per vierkante meter in Vlaanderen 229 euro, in 2014 234 euro. Dat bouwgrond zo fors in prijs stijgt, is volgens Van Opstal het gevolg van een combinatie van schaarste aan bouwgrond en de extreem lage rentevoeten, die hypotheken goedkoop maken. "Wie normaal pas binnen twee à drie jaar van plan was te bouwen, vervroegt die plannen. Niemand weet waar de rentes zullen staan binnen enkele jaren."