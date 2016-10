Mensensmokkelaar verstopt zich achterin voor politie en laat auto stuurloos rijden

Door: redactie

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 30-jarige Irakees aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. Toen de politie hem in Oostkamp in de gaten kreeg, verstopte hij zich tussen de vluchtelingen en liet hij zijn wagen stuurloos verder rijden.

Gisterenavond kregen twee inspecteurs van de wegpolitie langs de E40 een verdachte wagen in de gaten. Het voertuig was duidelijk zwaar geladen met heel wat passagiers, waarop de politie de wagen besloot te volgen. De bestuurder had de wegpolitie opgemerkt en verliet de snelweg in Oostkamp.



Op een kruispunt kroop de bestuurder warempel naar achter om zich tussen de vluchtelingen te mengen. Het voertuig liet hij dus stuurloos verder rijden. De "spookauto" dwarste de rijbaan, botste tegen de rand van het trottoir en kwam tenslotte in het midden van de weg tot stilstand. "Gelukkig had de wegpolitie de bestuurder grondig geobserveerd voor hij naar achter kroop, zodat zij de chauffeur konden ontmaskeren", aldus magistraat Frank Demeester.



In het voertuig trof de politie tien vluchtelingen aan. Ze waren afkomstig uit de Noord-Franse vluchtelingenkampen en werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. De vermoedelijke mensensmokkelaar werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Dinsdag besliste de raadkamer in Brugge of hij langer in de cel moet blijven.