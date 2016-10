Kennis van Nederlands wordt voorwaarde voor taxichauffeurs

Door: redactie

De kennis van het Nederlands wordt een voorwaarde voor taxichauffeurs in Vlaanderen. Dat antwoordde minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) donderdag in het Vlaams parlement op een vraag van partijgenote Annick De Ridder.

De Ridder ondervroeg de minister naar aanleiding van een initiatief in de stad Antwerpen, waar chauffeurs voortaan een taalattest moeten kunnen voorleggen bij de aanvraag of de hernieuwing van een taxibrevet. "We weten dat er zich een probleem stelt", antwoordde Weyts. "Willen we voldoen aan een zeker niveau, op vlak van onthaal, maar ook wat veiligheid betreft, vind ik dat we de kennis van het Nederlands mogen verwachten van wie met een taxi rijdt."



Vlaanderen werkt momenteel aan een hervorming van de taxiregelgeving. "Dat biedt mogelijkheden", aldus Weyts. "De bedoeling is te komen tot gewestelijke minimumvoorwaarden, waarbij de lokale besturen bevoegd blijven voor de uitvoering en de handhaving."



"Het is de evidentie zelf dat taxichauffeurs ook de taal van het grondgebied zouden spreken, zeker met de grotere rol die we hen willen geven in het kader van de basisbereikbaarheid", reageerde De Ridder.