Deel van gebouw ingestort in Beernem: twee arbeiders gewond

Door: Siebe De Voogt

13/10/16 - 18u26 Bron: Eigen berichtgeving

Het gebouw na het instorten van het gebied. © Siebe De Voogt.

Twee Roemeense arbeiders zijn vanmiddag aan de dood ontsnapt toen een deel van een bedrijfsgebouw langs de Sint-Jorisstraat in Beernem instortte.

De twee mannen waren even na 16 uur gewelven aan het plaatsen op de derde verdieping van een bedrijf in aanbouw. Plots begaf de vloer onder hun voeten het, waardoor de arbeiders een verdieping naar beneden vielen. Hun collega's verwittigden meteen de hulpdiensten. Gelukkig raakten de twee Roemenen niet bedolven onder het puin. Ze werden voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Eén man raakte lichtgewond, zijn collega liep zwaardere verwondingen op aan zijn enkel. Het arbeidsauditoraat van Brugge stuurt een deskundige ter plaatse om te onderzoeken wat de instorting precies heeft veroorzaakt en wie precies verantwoordelijk is voor het ongeval.